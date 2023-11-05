«التحالف الوطني»: فخورون ببدء المرحلة الثانية من إيصال المساعدات لغزة

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إنَّنا فخورون ببدء المرحلة الثانية من إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة ودعمهم في الوضع الصعب الذي يعيشونه، لافتة إلى أنَّ القافلة الأولى التي دخلت القطاع من معبر رفح منذ أيام تكونت من 108 شاحنات محملة بكافة أنواع المساعدات، بجانب عددا كبيرا من الشاحنات موجهة من الهلال الأحمر وبعض المساعدات الدولية.

«طلعت»: مصر أجرت مفاوضات مع أطراف دولية لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة

وأضافت «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم» للإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ المفاوضات التي تجريها مصر مع الأطراف الدولية المختلفة لإتاحة وتسهيل إدخال المساعدات بشكل آمن إلى غزة، وحالياً هناك إنفراجة في عدد الشاحنات المسموح دخولها يوميا من المعبر.

بدأنا بـ 20 شاحنة ووصلنا إلى 90 يومياً

وتابعت أمين سر التحالف الوطني، أنَّهم استطاعوا زيادة عدد الشاحنات التي تدخل من معبر رفح لتصل إلى 90 شاحنة يومياً بعد أن كان العدد لا يزيد عن 20 شاحنة فقط، ما يتطلب وجود قافلة ثانية شعارها: «جسر متواصل من القاهرة إلى غزة»، ولن نعتمد على قافلة واحدة فقط يومياً بل سيتم تحريك العديد منها خلال الجسر الذي تم إطلاقه أمس، وتوجهنا بـ 65 شاحنة أمس في الجسر.