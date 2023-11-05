عضو التحالف الوطني: القوافل إلى غزة تضم مستلزمات طوارئ وأطعمة وبطاطين

أعلنت مؤسسة مرسال، عن تفاصيل المساعدات التي شاركت بها ضمن مساعدات الإغاثة «مسافة السكة» إلى غزة، والتي في إطار الدفعة الثانية من المساعدات الطبية، ضمن أعمال قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضحت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الدفعة الثانية، التي شاركت بها المؤسسة عبارة عن 6 شاحنات كبيرة محملة بأدوية للطوارئ والجراحة، والتخدير، ووقف النزيف، ومضادات حيوية أطفال وكبار، ومحاليل تعويضية.

وأضافت المؤسسة أن مساعدات الإغاثة تضمنت أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، كالأورام، أمراض الكلى، الضغط، السكر، ومخ وأعصاب للأطفال والكبار، والأدوية الهامة أثناء الحمل، وأدوية الأطفال الرضع.

القوافل شملت قطرات العيون الخاصة بإصابات العيون

وتابعت «مرسال» أن القوافل شملت قطرات العيون الخاصة بإصابات العيون، كريمات الحروق، كريمات ما بعد الحروق، كريمات واسبراي مخدر، بالإضافة إلى ألبان أطفال المرحلة الأولى والثانية، إلى جانب مستلزمات طبية، مستلزمات للطواريء والعمليات، ومراتب طبية، فرش سراير، وأقراص تعقيم مياه، بالإضافة لشاحنات مياه، وأطعمة ، وملابس، وبطاطين.

وأوضحت المؤسسة أن المساعدات المرسلة، أقل بكثير من الاحتياجات هناك، موضحة أنه يجب إدخال 100 شاحنة على الأقل يومياً.