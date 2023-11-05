وزير الخارجية الأمريكي: الجميع يرحب بالهدن الإنسانية في قطاع غزة

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أنّ الجميع يرحب بالهدن الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الهدن الإنسانية تعزز إعادة المحتجزين في قطاع غزة. وتابع وزير الخارجية الأمريكي: نحن منخرطون بشكل يسمح بإيصال المساعدات للمدنيين.

وواصل، أنّ أمريكا تعمل بجد لضمان عدم امتداد الصراع خارج غزة، متابعا: " ناقشت في رام الله مستقبل غزة والضفة الغربية، كما أنّ تدفق المساعدات إلى غزة بالوتيرة الحالية غير كاف تماما".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارة سريعة لمدينة رام الله بدولة فلسطين المحتلة، التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.

كما أعرب بلينكن عن امتنانه لمصر والأردن على جهودهما في حل الأزمة بالشرق الأوسط.

وأكد وزير الخارجية الأمريكية: «نسعى جميعا لإنهاء الأزمة بشكل يضمن السلام في المنطقة، وأكدنا التزامنا بالعمل على تحقيق هدف نشر السلام في البلاد».