«بلينكن» من رام الله: أمريكا ترفض التهجير القسري لأهالي غزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارة سريعة لمدينة رام الله بدولة فلسطين المحتلة، التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعرب بلينكن عن امتنانه لمصر والأردن على جهودهما في حل الأزمة بالشرق الأوسط.

وأكد وزير الخارجية الأمريكية: «نسعى جميعا لإنهاء الأزمة بشكل يضمن السلام في المنطقة، وأكدنا التزامنا بالعمل على تحقيق هدف نشر السلام في البلاد».

وذكر: «ممتن لمصر لتسهيل العمل مع الأمم المتحدة وكل يوم أكثر من 100 شاحنة تنتقل إلى غزة من خلال معبر رفح، واليوم تحدثنا عن طرق لتسريع وتوسيع المساعدات، مثمنا كل المجهودات لإيصال المساعدات».