بلينكن: ممتن لدور مصر في الأزمة.. وأرى أبنائي مكان أطفال غزة تحت الأنقاض

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي: «نحن ممتنون لمصر والأردن على جهودهما في حل الأزمة بالشرق الأوسط، ونسعى جميعا لإنهاء الأزمة بشكل يضمن السلام في المنطقة، وأكدنا التزامنا بالعمل على تحقيق هدف نشر السلام في البلاد، واليوم نؤكد جميعا أهمية استخدام مقدراتنا لضمان استقرار المنطقة».

وأوضح بلينكن خلال كلمته في الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات الأوضاع في غزة، أنه ممتن لمصر لتسهيل العمل مع الأمم المتحدة وكل يوم أكثر من 100 شاحنة تنتقل إلى غزة من خلال معبر رفح، واليوم تحدثنا عن طرق لتسريع وتوسيع المساعدات، مثمنا كل المجهودات لإيصال المساعدات.

وتابع: «نطالبب التركيز على إطلاق صراح الأسرى من حماس مع إخراج المصابين والجرحى، والولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس، وإسرائيل يمكن أن تتخذ كل الاجراءات لضمان عدم وجود خسائر مدنية، وعندما أرى طفل فلسطيني يخرج من تحت الأنقاض يؤلمني المشهد وأرى أطفالي مكانهم».