رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بلينكن: ممتن لدور مصر في الأزمة.. وأرى أبنائي مكان أطفال غزة تحت الأنقاض

كتب:

محمد أيمن سالم
05:19 م | السبت 04 نوفمبر 2023
بلينكن

بلينكن

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي: «نحن ممتنون لمصر والأردن على جهودهما في حل الأزمة بالشرق الأوسط، ونسعى جميعا لإنهاء الأزمة بشكل يضمن السلام في المنطقة، وأكدنا التزامنا بالعمل على تحقيق هدف نشر السلام في البلاد، واليوم نؤكد جميعا أهمية استخدام مقدراتنا لضمان استقرار المنطقة».

 

وأوضح بلينكن خلال كلمته في الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات الأوضاع في غزة، أنه ممتن لمصر لتسهيل العمل مع الأمم المتحدة وكل يوم أكثر من 100 شاحنة تنتقل إلى غزة من خلال معبر رفح، واليوم تحدثنا عن طرق لتسريع وتوسيع المساعدات، مثمنا كل المجهودات لإيصال المساعدات.

وتابع: «نطالبب التركيز على إطلاق صراح الأسرى من حماس مع إخراج المصابين والجرحى، والولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس، وإسرائيل يمكن أن تتخذ كل الاجراءات لضمان عدم وجود خسائر مدنية، وعندما أرى طفل فلسطيني يخرج من تحت الأنقاض يؤلمني المشهد وأرى أطفالي مكانهم».

اقرأ المزيد:

الخارجية الأمريكية: لقاء بلينكن وميقاتي يشدد على عدم امتداد الحرب إلى لبنان

«الخارجية»: سننقل لـ«بلينكن» موقفا عربيا موحدا لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة بشأن غزة

«الخارجية»: الوزراء العرب أكدوا لـ«بلينكن» معارضتنا للتهجير وضرورة إنهاء الاحتلال

الأردن: 5 وزراء خارجية عرب وأمين سر «منظمة التحرير» يجتمعون مع بلينكن غدا

بلينكن: واشنطن قدمت نصائح لإسرائيل لتقليل وفيات المدنيين في غزة
بقلم محمد أيمن سالم