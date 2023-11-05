عرض فيلم «مقاهي وأزمنة» بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما الأربعاء 8 نوفمبر، عرضا سينمائيا يعرض خلاله فيلم «مقاهي وأزمنة» للمخرج الراحل (سميح منسي) الذي رحل عن عالمنا يناير الماضي.

الفيلم للمخرج الراحل سميح منسي

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة، ويتناول المقهى الشعبي والمقاهي الخاصة بالمثقفين، التي كانت تعد مكان تلاقي وارتباط ثقافي واجتماعي، بين المفكرين والأدباء وكيف ارتبطت بالحركات الثورية.

وللمخرج سميح منسي بصماته المهمة التي وضعها بالسينما التسجيلية والروائية، من خلال مشواره الفني الحافل، ومن أهم أعماله فيلم للذاكرة، وقائع وفيلم أوان البحر وفيلم نازلين التحرير، وفيلم واحد كابتشينو، وكان آخر أفلامه التسجيلية، «سيرة البطل الشعبي» من إنتاج المركز القومي للسينما.

يشرف علي اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

جدير بالذكر، أن الاحتفالية ستقام الأربعاء 8 نوفمبر في تمام السادسة مساء بمركز الثقافة السينمائية، والحضور مجاني لجمهور ومحبي السينما.