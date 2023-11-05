خريطة تخفيف الأحمال في محافظة سوهاج غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، خريطة تخفيف الأحمال، غدا، لمدة 7 ساعات متواصلة، وذلك بسبب أعمال الصيانة.

مواعيد تخفيف الأحمال غدًا

وأضافت الوحدة المحلية لمركز طهطا، أنّ مواعيد تخفيف الأحمال غدا الاثنين، ستكون بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى 4 مساءً لمدة 7 ساعات.

أماكن تخفيف الأحمال غدا

حددت الوحدة المحلية لمركز طهطا، أماكن تخفيف الأحمال غدًا الاثنين، بمجلس قروي قرية شطورة والقرى والنجوع التابعة لها.

وأهابت المواطنين، بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية إلا بعد عودة التيار الكهربائي واستقراره، مناشدة أصحاب المستشفيات والمخابز والمحال الخدمية، بتوفير مغذي.