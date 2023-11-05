تفاصيل محطات مترو الخط الثالث الجديدة.. اعرف الأسماء والأماكن «صور»

كشفت وزارة النقل، عن تفاصيل محطات مترو الخط الثالث الجديدة، التي شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء تشغيلها تجريبياً اليوم الأحد، على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا، المُنعقد حتى يوم 8 من شهر نوفمبر الجاري بحضور كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع النقل واللوجيستيات.

تفاصيل محطات مترو الخط الثالث الجديدة

- محطات مترو الخط الثالث الجديدة هي المرحلة الثالثة والنهائية من الخط.

- المحطات في المسافة من «إمبابة - روض الفرج - جامعة القاهرة» بطول 13.7 كم.

- إجمالي عدد المحطات 11 محطة بواقع 4 محطات نفقية و5 محطات علوية و2 محطة سطحية.

- تخدم هذه المرحلة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمناطق شارع السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية وشارع جامعة الدول العربية وصولا إلى جامعة القاهرة.

- يتكامل الخط الثالث للمترو مع باقي خطوط الشبكة ووسائل النقل الجماعي والجر الكهربائي لإقليم القاهرة الكبرى.

- يتبادل الخدمة مع كل من الخط الأول في محطة ناصر والخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة.

- يتبادل الخدمة مع الخط السادس في محطة العباسية والقطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية.

- يتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل.

- الربط مع الطريق الدائري عند محطة الطريق الدائري وبالتالي ربط مترو الأنفاق مع الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري.

أسماء محطات مترو الخط الثالث الجديدة

- محطة مترو السـودان

- محطة مترو إمبابة

- محطة مترو البوهي

- محطة مترو القومية العربية

- محطة مترو الطـريق الدائـري

- محطة مترو محور روض الفرج

- محطة مترو التوفيقية

- محطة مترو وادي النيل

- محطة مترو جامعة الدول

- محطة مترو جامعة القاهرة «علوية»

- محطة مترو بولاق الدكرور