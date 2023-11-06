أماكن شراء البيض بأسعار مخفضة.. إليك التفاصيل

توفر بعض المنافذ والأماكن العديد من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة ومنها البيض الذي يهتم بشرائه الكثيرون لاحتوائه على العديد من الفوائد لصحة الإنسان رغم انخفاض أسعاره مقارنة باللحوم الحمراء كمصدر للبروتين.

وفي السطور التالية، نعرض أماكن شراء البيض بأسعار مخفضة إذ تراوحت أسعار الأبيض بين 124 جنيهًا، والأحمر 126 جنيهًا والبلدي 140 جنيهًا.

أماكن شراء البيض

يمكن شراء البيض بأسعار مخفضة من منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية المتواجدة والمنتشرة في جميع المحافظات:

- منافذ وزارة الزراعة في الدقي وغيرها من المحافظات.

- المنافذ الخاصة بالمجمعات الاستهلاكية في جميع المحافظات.

- المنافذ الخاصة بأمان والسيارات المتنقلة التابعة لها.

- المنافذ والفروع المختلفة الخاصة بشركة دلتا ماركت.

- المنافذ والفروع الخاصة بشركة مصرية ماركت.

- المنافذ والفروع الخاصة بسلاسل السوبر ماركت الكبرى.

- سلاسل هايبر ماركت تبيع اللحوم بأسعار مخفضة

- الفروع الخاصة لمجموعة سلاسل هايبر ماركت.

- الفروع الخاصة بمجموعة سلاسل هايبر السرايا ماركت.

- الفروع الهاصة بمجموعة سلاسل هايبر أوكازيون.

- الفروع الخاصة بمجموعة سلاسل هايبر خير زمان.

- الفروع الخاصة بمجموعة سلاسل هايبر جملة ماركت.

- الفروع الخاصة بمجموعة سلاسل هايبر أسواق فتح الله.