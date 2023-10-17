«الزراعة»: بيع طبق البيض بـ125 جنيها ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الوزارة تنفذ مبادرة الحكومة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لخفض الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطن، مؤكدا أن من يخالف هذه المبادرة تتخذ ضده الإجراءات الرادعة والصارمة على الفور.

وذكر أن سعر الفرخة الحية في المزرعة، 65 جنيها للكيلو بحد أقصى، للمستهلك بـ73 جنيها للكيلو بحد أقصى، وسعر طبق البيض بالمزرعة بـ115 جنيها كحد أقصى ليصل للمستهلك بـ125 جنيها كحد أقصى، وسعر الفرخة المجمدة بالمجزر 100 جنيه للكيلو.

تطبيق تخفيض الـ15%

وأكد «سليمان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «جرى خفض الأسعار 15% منذ 15 أكتوبر، من ضمنها البيض والفراخ الحية والدواجن المجمدة، وجرى تشكيل لجان رقابية من وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك».

التأكيد على تطبيق أسعار مبادرة الحكومة

وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة: «بالتوازي، نستوثق ونتأكد من تطبيق الأسعار المتفق عليها لدى المزارع والتجار وجميع الجهات المعنية، والدولة بذلت جهدا كبيرا من أجل توفير العملة للإفراجات اللازمة عن الذرة والصويا والأعلاف، بما تمثله من 70% من جملة تشغيل وتكاليف أي مشروع لإنتاج الثروة الداجنة».