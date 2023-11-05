مسلسل صوت وصورة الحلقة 19.. ظهور مشتبه به جديد في قتل عصام الصياد

على مدار الحلقات الـ18 الماضية من مسلسل صوت وصورة بطولة الفنانة حنان مطاوع، كان هناك الكثير من المشتبه بهم في قتل الدكتور عصام الصياد الذي تعرض لرضوى بالتحرش، وكلما تطورت الأحداث ظهر مشتبه بهم جدد، ففي البداية كانت رضوى ثم زوجها ثم زوجة القتيل، وختاما المحامي الخاص بحنان مطاوع.

ظهور مشتبه به جديد بقتل عصام الصياد

وفي الحلقة 19، تلقت نرمين زوجة عصام الصياد فيديو من رقم مجهول في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل صوت وصورة مسجل لزوجها عصام الصياد، والذي قام بتسجيله قبل وفاته مباشرة، ليخبرها به أنه طالما هذا الفيديو وصل لها هذا يعني أنه تم قتله، مشيرا إلى أنه يشعر بأن حياته في خطر، وفي حالة حدوث أي شيء له عليها أن تعلم أن صاحب الفيلا التي قام بتأجيرها منه هو الفاعل، طالبا منها إيصال هذا الفيديو لأعلى جهة يمكن الوصول إليها وتصعيد الأمر.

رضوى ترفض عريس بعد طلاقها من عبد الغني

وبعد ما تعرضت له رضوى من أحداث صعبة على مدار فترة قصيرة، تقدم أحد الجيران لخطبتها ليخبرها بعد أن ذهب لمنزلها خلال جلوسه مع والدها متناولا الغداء أنه كان يرغب في الزواج منها منذ زمن بعيد، ولكنها تزوجت من عبد الغني، ولكن في الوقت الحالي وبعد طلاقها منه لم يكن هناك ما يمنع ذلك، لتخبره أنها لم تعد ترغب في الزواج من أحد، فما حدث لها جعلها تكره الرجال ولا تريد إدخال أحد لحياتها مرة أخرى، ثم تتصل بالمحامي لتخبره بذلك، لتشعر في حديثها معه بأنه شعر بالضيق عندما علم أن أحد آخر يريد الزواج منها.

ويعرض مسلسل صوت وصورة بطولة الفنانة حنان مطاوع والفنان صدقي صخر ونجلاء يدر على قناة Dmc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، بينما يتم عرض الحلقة على قناة Dmc دراما في تمام الساعة 11 مساء.