صور جديدة تجمع حنان مطاوع وصدقي صخر من كواليس مسلسل «صوت وصورة»

كشف الفنان صدقي صخر، عن صورٍ جديدة من كواليس مسلسل «صوت وصورة» مع الفنانة حنان مطاوع، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل طوال الأيام الماضية، وتصدره منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر صدقي صخر، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا مختلفة مع حنان مطاوع، مُعلقًا عليها بقوله: «موكلتي العزيزة».

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.

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