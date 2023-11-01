مسلسل صوت وصورة الحلقة 16.. ظهور دليل يدين نرمين بقتل زوجها عصام الصياد

على مدار الأسبوعين الماضيين، تصدر مسلسل صوت وصورة بطولة الفنانة حنان مطاوع مشهد المسلسلات الدرامية الأكثر مشاهدة، ففي الحلقة 16 من المسلسل ذهب الظابط الذي يحقق في القضية لمنزل سعاد حتى يستجوبها في بعض الأسئلة بعد أن ازدادت شكوكه بها بعد اختفاء الكاميرا من المكتب الخاص بعصام الصياد، وأثناء حديثه معها تزداد شكوكه عن كونها هي من أخفت الكاميرا لإخفاء شيء ما ارتكبته.

اكتشاف دليل يدين نرمين بقتل زوجها عصام الصياد

وحسب أحداث الحلقة 16 من مسلسل صوت وصورة، فإنه بالرغم من محاولة إخفاء سعاد التي تعمل في عيادة عصام الصياد ذهاب نرمين زوجته له يوم الحادث إلا أنها ذهب للمحامية لتخبرها بأنها أخفت شيئ عن التحقيقات لم تقم بذكره، ثم أخبرتها أن نرمين زوجته ذهبت له يوم الحادث وحدثت مشاجرة كبيرة بينهما، الأمر الذي أخفته عن التحقيقات خوفا على نرمين.

شريف يكتشف ذهاب نرمين لزوجها يوم الحادث

وفي محاولة لمساعد الظابط المسؤول عن قضية مقتل عصام الصياد لمعرفة ما حدث خلال الساعة التي تم اقتطاعها من كاميرا العيادة، بمراجعة الكاميرات الموجودة في المنطقة، اكتشف أن نرمين زوجة عصام الصياد ذهبت له يوم الحادث لزيارته في المكتب خلال الساعة المفقودة كن الكاميرا، الأمر الذي جعله يخبر به الظابط، ليكون هذا دليل جديد في القضية يدين زوجته بقتله.

موعد عرض مسلسل صوت وصورة

ويتم بث الحلقة الجدة من مسلسل صوت وصورة يوميا من السبت للأربعاء على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن يتم إعادتها على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساء.