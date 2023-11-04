الهلال الأحمر المصري: القاهرة ساهمت بأكثر من 60% من المساعدات المقدمة لغزة

قال الدكتور رامي الناظر الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن المساعدات القادمة من الدول الخارجية تمثل 10% من حجم المساعدات الكلية التي تقدم لغزة، وكتبت على صفحتي أن ما أرسلوه قد نفذ إلى القطاع، لافتا إلى أن مصر بجميع أجهزتها بالهلال الأحمر والجمعيات الخيرية ساهمت بأكثر من 60% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة.

انتهاك لكل الأعراف

وأضاف رامي الناظر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع على قناة DMC، أن غزة تحتاج الكثير من المساعدات الإنسانية، إذ يحدث انتهاك لكل الأعراف والقوانين الدولية من استهداف المدنيين والأطفال والنساء والمستشفيات.

التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني

وتابع: «نرى كل يوم تهديدات للمستشفيات، وهناك تنسيق مستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني»، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لزيادة عدد الشاحنات التي تدخل للقطاع.