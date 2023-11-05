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«مسافة السكة لأهالينا».. انطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» لدعم أهالي غزة

كتب:

محمد عزالدين
03:35 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
قوافل المساعدات

قوافل المساعدات

دعم غير مسبوق من القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية قدمته ولاتزال تقدمه بشكل يغلب عليه صفة الاستمرارية.

فالقضية راسخة في وجدان كل مصري، وحاضرة بقوة في أجندة الدولة المصرية، وهو ما ظهر جليا في إرسال أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، كنوع من الدعم في أصعب الأوقات.

وانطلقت المرحلة الثانية لحياة كريمة لدعم أهالي فلسطين في قطاع غزة، في إطار جهودها لدعم القضية الفلسطينية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

جهود متواصلة من الدعم حاملة شعار مسافة السكة لأهالينا في فلسطين حيث انطلقت المرحلة الثانية بـ 15 شاحنة من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية اللازمة لأهالي غزة لميناء رفح البري.

وقال محمد شاهين، مسؤول اللوجستيات بمؤسسة حياة كريمة، إنه جرى إطلاق 15 قافلة بمعدل 400 طن جاهزة للدخول للأشقاء في غزة، وتحتوي على مواد غذائية وملابس ومياه.

 

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