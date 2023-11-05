ينتظر المواطنين إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة البحر الأحمر ، إذ حددت وزارة الداخلية إنطلاق موعد قرعة الحج بالمحافظات السبت المقبل، في مديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية، وتستمر إجراءات قرعة الحج من السبت 11 نوفمبر الجاري وحتى الخميس الموافق 16 من شهر نوفمبر الجاري.

موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة البحر الأحمر

وحددت وزارة الداخلية موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة البحر الأحمر، ليكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 من شهر نوفمبر الجاري، وتُقام في مديرية أمن البحر الأحمر ومقرها وسط مدينة الغردقة.

البيانات المطلوبة في قرعة الحج 2024

وتنشر «الوطن» البيانات المطلوبة في قرعة الحج 2024 في محافظة البحر الأحمر:

- الاسم كاملًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي وتكون سارية

- الرقم القومي.

-رقم الهاتف المحمول، إذ إنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز.

- إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة.

- إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

طريقة وشروط التقديم في حج 202‪4

يتم التقديم في حج القرعة، عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية ، بشروط، أنّ يكون المتقدم بطلب الحج كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك وأن يكون مصري الجنسية، وألا يقل السن بالنسبة للرجال عن 25 سنة، و18 سنة للشاب المحِرم مع سيدة أقل من 45 سنة، و أن يكون المرافق لمقدم الطلب 25 سنة فأكثر، وأنّ يكون من الأقارب حتى الدرجة الرابعة.