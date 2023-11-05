تداول 42 ألف طن و536 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وجرى تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 536 شاحنة و35 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 233 شاحنة و20 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 38500 طن بضائع، 303 شاحنات و15 سيارة.

ميناء سفاجا

وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة CHINA SPIRIT وعلى متنها 33000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينتين دليلة والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 1935 طن بضائع و245 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن الثلاث وهي آيلة، كوين نفرتيتي واور.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 950 راكبا بموانيها.