جبال البحر الأحمر وقسوة الصحراء يجذبان هواة المغامرة في رحلات السفاري بالغردقة

«لا يمكن أن تزور الغردقة أو البحر الأحمر دون أن تقوم برحلة سفاري» هذا هو ما يؤكده جميع من ذهبوا إلى المحافظة الساحلية، التي تجذب السياح من كل الجنسيات طوال العام، فرحلات السفاري بالغردقة مختلفة، بسبب سلسة جبال البحر الأحمر في الصحراء الشرقية، التي تعد ظهيرا للغردقة، ويقطنها عدد من القبائل، وخلق تواجدهم مجتمعات تعايشت مع الصحاري، جذبت رحلات السفاري من هواة المتعة والمغامرة من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

للباحثين عن مغامرة

يأتي السياح الباحثين عن المغامرة إلى جبال البحر الأحمر بالغردقة للقيام برحلات السفاري لاستكشاف حياه البدو من قاطني الصحاري، حيث تبدأ الرحلات عبر ركوب الموتوسيكلات «البيتش باجي» وسيارات الدفع الرباعي، للسير في صحاري البحر الأحمر والاستمتاع باقتحام الدروب والوديان.

جبل النسور والكهف بجبال البحر الأحمر

وأشار علاء الدين محمود، رئيس أتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن جبال البحر الأحمر الخلابة جذبت السياح وأشهر رحلات السفاري التي يعشقها السياح الوقوف على جبل النسور مع غروب الشمس والتقاط الصور التذكارية ثم العودة بين دروب الجبل في ظلام الليل على ضوء القمر.

ولفت إلى أن قمة الاستمتاع بالسير بالبيتش باجي والذهاب إلى منطقة الكهف والتي يشبه فيها الجبل وجه إنسان حيث يمكن للسياح معايشة الحياة التي تجمع بين البساطة وقسوة الطبيعة الجبلية الصحراوية.

انتعاش رحلات السفاري

وقال عبد الفتاح السمان، مدير إحدى محطات السفاري بالغردقة، إن رحلات السفاري إلى جبال البحر الأحمر تشهد انتعاشة خاصة في فصل الخريف واعتدال الأجواء تزامنا مع بدء موسم السياحة الشتاء في أوروبا، حيث يأتي السائحين خصيصا إلى الغردقة لممارسة رحلات السفاري والتي جذبت إليها آلاف السائحين حيث تتمتع البحر الأحمر بمساحات شاسعة من الجبال والصحاري توفر المتعة والمغامرات للسياح الباحثين عن المغامرة.