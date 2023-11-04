«الأرصاد»: سقوط أمطار رعدية على البحر الأحمر وجنوب سيناء غدا

حذرت الأرصاد الجوية من سقوط أمطار رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، غدا الأحد، لتكشف الأرصاد خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس نهارا وليلا.

حذرت غرفة الأرصاد، في بيان عبر صفحتها الرسمية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد غدا الأحد.

أمطار البحر الأحمر

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار المتوقعة وإعلان حالة الطوارئ، وحذرت قائدي المركبات من توخي الحيطة والحذر واتباع كل تعليمات المرور، وعدم تجاوز السرعات المقررة وعدم استخدام المكابح على الطرق المبللة.

طوارئ بالبحر الأحمر

وأشار اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار، وتشكيل غرفة عمليات وقطاعات لمجابهة الأمطار التي تصل إلى حد السيول خاصة على الطرق السريعة والمناطق الجبلية.

وكلف رؤساء المدن بمراجعة خطة مواجهة السيول ومتابعة صيانة البرابخ والسدود والبحيرات الصناعية والاستعداد لتجميع كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول في البحيرات الصناعية.