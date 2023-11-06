تطوير مستشفى علاج الأورام بالمجان بالإسكندرية.. الأول على الشرق الأوسط

تصدرت مستشفى أيادي المستقبل لعلاج الأورام بالمجان بالإسكندرية، المشهد خلال الأيام القليلة الماضية بعدما تمت أعمال التطوير بها لتصبح أول مركز متخصص فى مصر والشرق الأوسط لعلاج السرطان بالمجان والعلاج التلطيفي للحالات المتأخرة والحرجة وتقديم الرعايا الطبية لهم.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية معلومات عن مركز ومستشفى أيادي المستقبل لعلاج الأورام بالمجان لغير القادرين التابعة لجمعية أيادي 4040، بحسب ما أعلنته محافظة الإسكندرية ووصفته بأنه الأول على الشرق الأوسط من حيث التجهيزات.

احدث تطوير لمستشفى الأورام في الإسكندرية

- جرى تزويد المستشفى بعدد 3 أجهزة للعلاج الإشعاعي ليصل عددها إلى 5 أجهزة.

- أصبحت بهذا التطوير أكبر مستشفى في مصر والشرق الأوسط تضم هذا العدد من أجهزة العلاج الإشعاعي للأورام.

عدد الحالات وأقسام المستشفى

- تستقبل مستشفى ايادي المستقبل لعلاج الأورام نحو من 1000 إلى 1200 حالة يوميا.

- قسم العلاج الإشعاعي و يعد أكبر قسم للعلاج الاشعاعي علي مستوي الجمهورية.

- قسم العلاج الكيماوي.

- قسم الفيزياء الطبية.

- قسم الأشعة التشخيصية والمقطعية.

- قسم العلاج الطبيعي.

محتويات مستشفى الأورام بالمجان بالإسكندرية

- يضم مبنى مستشفى أيادي المستقبل، القسم الداخلي بسعة 48 سريرا منها: 6 سرير عناية مركزة و 20 سرير للعلاج التلطيفي.