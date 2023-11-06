حقيقة إبعاد وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو بعد مطالبته بقصف غزة بـ«النووي»

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن تجميد منصب الوزير عميحاي إلياهو من حزب عوتسما يهوديت، الذي دعا إلى استخدام القوة الباطشة لتلقين درسا لحماس، وجمد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوزير عن العمل حتى إشعار آخر بسبب هذه التصريحات، ولكن بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، طلب رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، استبدال وزير التراث بوزير آخر.

دعوة لاستخدام القوة الباطشة ضد حركة حماس

ברור לכל בר דעת שהאמירה על אטום היא מטאפורית. אבל בהחלט חייבים תגובה עוצמתית ולא פרופורציונלית לטרור, שתבהיר לנאצים ותומכיהם שטרור אינו כדאי. זו הנוסחה היחידה שהמדינות הדמוקרטיות יכולות להתמודד בעזרתה עם הטרור. במקביל, ברור שמדינת ישראל מחויבת לעשות הכל בכדי להחזיר את החטופים… — עמיחי אליהו - Amichay Eliyahu (@Eliyahu_a) November 5, 2023

وكان دعا إلياهو إلى استخدام القوة الباطشة وغير المتناسبة لتلقين حماس درسا بأن «الإرهاب لا يجدي»، لافتا إلى أن «أي عاقل يدرك أن الحديث عن قنبلة ذرية هو تعبير مجازي، لكن يجب استخدام قوة هائلة وغير متناسبة ضد الإرهاب في قطاع غزة حتى يدرك النازيون أن الإرهاب غير مجدٍ، ومن الواضح أن إسرائيل ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لإعادة المختطفين سالمين معافين».

ضغط قوي على نتنياهو من أسر الأسرى لدى حماس

وخرج نتنياهو سريعا بعد تصريحات الوزير قائلا: «كلام الوزير عميحاي الياهو منفصل عن الواقع، إن إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفق أعلى معايير القانون الدولي من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر».

وكانت تصريحات نتنياهو بعد تواجد عدد من أسر الأسرى لدى حماس أمام رئيس الوزراء معبرين عن رفضهم لحديثهم الوزير عميحاي إلياهو وعلق على تصريحاته قائلين: «البيان صادم ويتعارض مع كل مبدأ من مبادئ الأخلاق والضمير اليهودي والإسرائيلي، ونطالب رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات الفورية بحق أي وزير يسعى للمساس بالمخطوفين والمفقودين، وزير في حكومة إسرائيل يدعو إلى قتل جميع المختطفين والمفقودين يجب أن يدفع الثمن، الوزير إلياهو يلقي بظلاله الثقيلة على نوايا الحكومة فيما يتعلق بخطة العمل لعودة جميع المخطوفين والمفقودين الأشخاص».

مطالبة باتخاذ إجراءات فورية

وطالبت العائلات، رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات فورية ضد أي وزير ينادي بالمس بالمختطفين والمفقودين، خاصة أن الوزير إلياهو قال في تصريحات إذاعية إن حياة المخطوفين ليست أغلى من حياة المجندين الإسرائيليين الذي يقتلون على يد المقاومة الفلسطينية.