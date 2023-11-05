«التعاون الإسلامي» تدين تصريحات الوزير الإسرائيلي بقصف غزة بقنبلة نووية

قالت منظمة التعاون الإسلامي إنها تدين التصريحات العنصرية لوزير إسرائيلي يدعو إلى قصف غزة بقنبلة نووية، وفقًا لنبأ عاجل على قناة «اكسترا نيوز».

وأكد مرصد الأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن تداعيات العدوان الغاشم والدموي والهمجي على قطاع غزة، كشفت عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وقادته الذين يحرضون على ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

التحريض بلغ ذروته بتصريح وزير التراث الإسرائيلي

وأشار «المرصد» إلى أنّ ذلك التحريض بلغ ذروته بتصريح وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي يعارض إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، ويطالب بقصفه بالقنبلة النووية، والتخلص من جميع الفلسطينيين من خلال إبادتهم نهائيًا.