متخصص بالشأن الإسرائيلي: تصريحات وزير الاحتلال تستهدف قتل «حل الدولتين»

قال الدكتور عبد المهدي مطاوع، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إنَّه بعد التصريح من وزير دولة الاحتلال، والذي تناول تحريضاً بضرب غزة بقنبلة نووية، يمكن التحقيق معه بتهمة التحريض على جريمة حرب، وذلك عبر التوثيق وإرسال التقارير من المنظمات ورفعها إلى محكمة العدل الدولية.

«مطاوع»: زيارة «بلينكن» وراء تصريحات وزير دولة الاحتلال

وأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنه يمكن طرح هذا التساؤل: «لماذا في هذا التوقيت خرج وزير التراث بدولة الاحتلال بهذا التصريح؟، لأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كان في زيارة أمس لـ مجلس الحرب بإسرائيل».

رؤية الإدارة الأمريكية الحالية وحل الدولتين

وتابع المتخصص في الشأن الإسرائيلي موضحاً: «تبلورت رؤية لدى الإدارة الأمريكية نتيجة الضغوط الدولية والعربية، وخاصة من مصر والمملكة الأردنية، ليس فقط بضرورة وقف إطلاق النار، وإنما بإيجاد حل لمشكلة الاحتلال من جذورها عبر العودة إلى مسار يحقق دولتين، وبالتالي المسؤول بدولة الاحتلال يسعى من خلال تصريحاته إلى تقويض هذا المسار».

وأشار إلى أنَّ هناك من أفنى عمره، والمقصود هنا «نتنياهو»، في القضاء على حل الدولتين، فهو طوال فترة حكمه كرئيس وزراء لدولة الاحتلال، والبالغة 11 عاماً، يريد أن يقتل حل الدولتين.