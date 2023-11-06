7 معلومات عن كوبري أشمنت الجديد على ترعة الإبراهيمية في بني سويف

في منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي، فوجئ أهالي قرية اشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، والتي تعد من القرى الكبيرة تعدادًا في عدد السكان بالمحافظة، بحدوث تصدعات في الكوبري الرئيسي بالقرية قبل أن تتدخل الوحدة المحلية وتقرر إغلاق الكوبري، وشرعت الدولة في إزالته وإعادة بناءه مرة أخرى في أقل من عام، وخلال المعلومات التالية نرصد حكاية كوبري أشمنت في محافظة بني سويف.

7 معلومات عن مشروع إنشاء كوبري أشمنت في بني سويف

1 ــ فوجئ أهالي قرية اشمنت بوجود تصدعات بالكوبري الرئيسي بالقرية في 12 أكتوبر عام 2022.

2 ــ الوحدة المحلية تعاين الكوبري وتقرر إغلاقه لحين فحصه فنيه.

3 ــ بعد عدة مقترحات يجرى معاينة موقع جديد للكوبري وإنشاءه إنشاء جديد ضمن مبادرة حياة كريمة.

4 ــ البدء في إنشاء كوبري اشمنت الجديد خلال شهور قليلة من إغلاقه عقب مطالبات الأهالي بنقل موقعه الحالي إلى مدخل القرية مباشرة.

5 ــ يستهدف كوبري أشمنت تيسير الحركة المرورية لربط الجانب الشرقي بالجانب الغربي للقرية، ويجرى إنشاءه ضمن مبادرة حياة كريمة.

6 ــ يبلغ طول الكوبري 19 مترًا وبعرض 12 مترًا، بجانب 2مشاية بعرض متر واحد لكل مشاية، ويتم تأسيسه على 40 خازوقاً وذلك وفق تقارير التربة، وبحمولة 70 طنًا، ويتم تنفيذه شمال الكوبري القديم على بعد أمتار منه.

7 ــ يُمثل الكوبري أهمية كبرى في تسهيل الحركة والانتقال بين غرب وشرق القرية، وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال، خاصة وأن موقع إنشاء الكوبري على ترعة الإبراهيمية يتقاطع مع الطريق الزراعي بني سويف - القاهرة.