دراسة إحلال وتجديد كوبري قرية أشمنت ببني سويف ضمن «حياة كريمة»

قال علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بني سويف، إنه يجرى دراسة إحلال وتجديد كوبري قرية أشمنت ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وذلك عقب سقوط جزء من بلاطته العلوية منذ أيام قليلة، ما تسبب في غلق الكوبري الرئيسي بالقرية والاعتماد على كوبري بديل.

رئيس مدينة ناصر: أولوياتنا الحفاظ على أروح المواطنين

وأكد رئيس مركز ناصر لـ«الوطن»، أنه يجرى حاليا دراسة إحلال كوبري قرية اشمنت وتجديده وإدراجه ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حفاظا على أرواح المواطنين عقب غلقه بسبب سقوط أجزاء من بلاطته العلوية.

وأشار إلى أن كوبري قرية أشمنت تساقطت منه أجزاء من بلاطته العلوية بشكل مفاجئ منذ عدة أيام قليلة، وبالتالي تم غلقه بالحواجز الحديدية، ومنع مرور السيارات والمواطنين، وجرى تشكيل لجنة فنية لمعاينته وإبداء الرأي في سلامته.

محافظ بني سويف يتابع اجراءات إحلال وتجديد كوبري أشمنت

ولفت رئيس مدينة ناصر، إلى عقد جتماع مع الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، والذي أكد على أن سلامة المواطنين تأتي في المقام الأول، مشددا على غلق الكوبري، لحين ورود التقرير النهائي بحالة الكوبري، مع تشغيل كوبري السوق بالقرية كحل بديل، مع إمكانية إحلال وتجديد كوبري اشمنت ضمن مبادرة حياة كريمة.

وفوجئ أهالي قرية اشمنت التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف، بتساقط أجزاء من البلاطة العلوية للكوبري الرئيسي للقرية قبل أن يتم إخطار الوحدة المحلية والتي قررت غلق الكوبري وتشغيل أخر بديل لحين الإنتهاء من فحص الكوبري القديم فنيا.