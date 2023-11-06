أسعار تذاكر النقل الجماعي بين القاهرة والغردقة.. «أتوبيس كل ساعة»

تشهد الغردقة توافد أعداد كبيرة من المواطنين من محافظة القاهرة يوميا، حيث تعتبر مدينة جاذبة للاستثمار، لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية هائلة، ومئات الفنادق والمنتجعات والشقق المصيفية، بالإضافة للقطاعات الأخرى، وهو ما يزيد من تساؤلات المتوجهين إليها عن أسعار تذاكر النقل الجماعي بين القاهرة والغردقة.

سعر تذكرة القاهرة الغردقة

وقال محسن جابر، مدير إدارة المواقف بالغردقة، إن أجهزة مدينة الغردقة خصصت مساحة لموقف أتوبيسات الغردقة القاهرة بمنطقة زهران بشارع النصر وسط مدينة الغردقة، وتضم ما يقرب من 15 شركة نقل جماعي مخصصة لنقل المواطنين من الغردقة إلى القاهرة والعكس.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر التذكرة من القاهرة إلى الغردقة أو العكس يختلف حسب نوع شركة النقل الجماعي، من حيث درجة التقييم ومستوى الخدمة وموديل الأتوبيس، وتبدأ سعر التذكرة من 150 جنيها وتصل إلى 450 جنيها للفرد الواحد، بحسب الخدمات المتاحة أثناء الرحلة، وتستغرق المسافة بين المدينتين 5 ساعات.

حجز القاهرة الغردقة

وأشار سيد مصطفى، مدير شركة نقل جماعي بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مواعيد الحجز للقاهرة الغردقة أو العكس متاح كل ساعة، وذلك من خلال أكثر من شركة تقدم مواعيد على مدار 24 ساعة.

وأضاف أن طريقة الحجز تكون من خلال التوجه مباشرة إلى مكاتب الحجز أو الحجز أونلاين عبر الموقع الإلكتروني لشركات النقل أو عبر الخط الساخن، ويتم السداد أونلاين أو عبر منافذ الدفع الفوري.

المسافة بين القاهرة والغردقة

وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، أن طريق القاهرة الغردقة يمتد على مسافة 450 كيلومترا، ويقطعها الأتوبيس في 5 ساعات تقريبان يتخللها استراحة نصف ساعة في منتصف الطريق.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، أن أقصر الطرق من القاهرة إلى الغردقة هو طريق الجلالة، والذي أنشأته الدولة على سفح هضبة الجلالة على ارتفاع 700 متر، وهو ما ساهم في توفير الوقت، والتقليل من معدلات الحوادث.