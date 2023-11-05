غلق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي بسبب الشبورة

أعلنت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، أنه من المقرر إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

أسباب غلق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي

وبحسب بيان رسمي من محافظة الإسكندرية، فإن القرار جاء بناءً على تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تحذيرات لقائدي السيارات بسبب الشبورة المائية

وتهيب محافظة الإسكندرية، قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

يذكر أنه قد جرى غلق ذات الطريقين الصحراوي والساحلي الدولي صباح اليوم، أيضا فيما جرى التشديد على قائدي السيارات بعد فتحه ببدء التحرك بهدوء وبالسرعة القانونية مع الانتهاء التدريجي للشبورة المائية، والالتزام بزيادة مسافات الأمان بين السيارات واستعمال مساحات الزجاج باستمرار، وفتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة، مع استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر غيرهم بوجودهم على الطريق.