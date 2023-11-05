فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي بعد انتهاء الشبورة المائية (صور)

أعادت الإدارة العامة للمرور في الإسكندرية، منذ قليل، فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي بعد انتهاء الشبورة المائية وتحسن الرؤية، حيث جرى تسيير حركة المرور للسيارات وبدء انتهاء الازدحام المروري نتيجة توقف الطريقين لساعات بسبب الشبورة المائية بالتحديد منذ السادسة صباحا.

سبب غلق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي

جاء ذلك بعدما أغلقت الإدارة العامة للمرور بالإسكندرية منذ عدة ساعات، الطريقين لتفادي وقوع حوادث سير عليها، بسبب الشبورة الكثيفة.

فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي

ورصدت «الوطن» بدء تحرك السيارات في مدخل الإسكندرية على طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، حيث أكد ضباط المرور لقائدي السيارات أنه تم فتح الطريق فور الانتهاء من العوامل الطبيعية المتمثلة في الشبورة المائية، مع التأكيد على القيادة بحرص شديد.

تعليمات القيادة وقت الشبورة المائية

وجرى التشديد على قائدي السيارات ببدء التحرك بهدوء وبالسرعة القانونية مع الانتهاء التدريجي للشبورة المائية، والالتزام بزيادة مسافات الأمان بين السيارات واستعمال مساحات الزجاج باستمرار، وفتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة، مع استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر غيرهم بوجودهم على الطريق.