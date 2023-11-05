طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع جديد في الحرارة وعدم سقوط أمطار

شهد طقس الإسكندرية اليوم ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، إضافة إلى تكون شبورة مائية كثيفة على كل طرق المدينة الساحلية، وهو أمر مغاير للأيام الماضية، التي شهدت العمل بحالة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بسبب توقعات بسقوط الأمطار.

تحذير بسبب الشبورة المائية في الإسكندرية

ورغم تحسن الطقس نسبيا، إلا أن محافظة الإسكندرية حذرت مواطنيها والوافدين إليها، من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، حيث جرى غلق طريق الإسكندرية الصحراوى والدولي منذ عدة ساعات بسبب صعوبة الرؤية، إضافة إلى التشديد المروري على كافة الطرق الأخرى.

طقس الإسكندرية اليوم

وطقس الإسكندرية اليوم حار للغاية نتيجة درجات الحرارة ظهرا، حيث تسجل العظمى 31 درجة، بينما تنخفض ليلا لتسجل الصغرى 21 درجة، ما يعني أنه طقس خريفي حار، فيما تبلغ سرعة الرياح 20 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

حالة الأمواج في الإسكندرية

وارتبط طقس الإسكندرية اليوم بحالة ارتفاع الأمواج التي تأتي بمقدار من 1 إلى 1.5 متر، وهو أمر معتدل، إلا أنه يجب توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية، نظرا لانتهاء عمل رجال الإنقاذ في عدد كبير من الشواطئ، والاكتفاء بالجلوس على الشاطئ أفضل.