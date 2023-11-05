رئيس تحرير «الإذاعة والتليفزيون»: من حقنا الفخر بموقف القيادة السياسية

قال الكاتب الصحفي خالد حنفي رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، إن المجلة بدأت منذ عام 1935م، واحتفلت باليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر مبكرا، مشددًا على أنه انتصار تاريخي نفخر به جميعا، ويتجسد الآن في دور مصر بالقضية الفلسطينية.

«حنفي»: حقق الجيش العظيم نصرا عظيما

وأضاف «حنفي»، في حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «احتفلنا بانتصار أكتوبر منذ سبتمبر قبل الماضي بأعداد خاصة، حيث حقق الجيش العظيم نصرا عظيما، حيث إن مواقفه ثابتة وراسخة طول الوقت في وجدان المصريين».

«حنفي»: من حقنا الفخر بموقف القيادة السياسية

وتابع رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون: «من حقنا الفخر بموقف القيادة السياسية والجيش المصري من القضية الفلسطينية، وأن نفخر بمصريتنا».