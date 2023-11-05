مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لأول مرة في التاريخ نشهد إبادة جماعية متلفزة

قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تزداد سوءًا وتوحشًا، وبغطاء أمريكي كامل، وتواطؤ دولي، لما يسمى بالعالم الحر، ولأول مرة في التاريخ، نشهد إبادة جماعية متلفزة، حيث تعد هذه هي الأولى التي يراها العالم، ولم يحرك ساكنا بعيدا عن الحوافز الأخلاقية والقيمية والإنسانية والضميرية.

ليس من حق قوات الاحتلال الدفاع عن نفسها

وأضاف «خريشة»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن إسرائيل لا يوجد لها حق الدفاع عن النفس في القانون، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، وهذا وارد في ميثاق الأمم المتحدة، ومن له الحق في الدفاع عن النفس هو الذي يقع تحت احتلال دولة أخرى، ومن ثم هو الشعب الفلسطيني، وحجة إسرائيل مرفوضة.

انتقام شعب فلسطين

أشار إلى أن ما يجري الآن هو انتقام، وهذا الانتقام ليس من حركة حماس، وإنما من الشعب الفلسطيني، وتدمير للبنية التحتية من المساجد والمستشفيات والكنائس والمدارس، والقطاع ينتظر كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية كبيرة للغاية لكن الأهم من كل ذلك وقف هذا المشهد.