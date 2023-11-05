«حياة كريمة»: مصر أثبتت أنها بوابة الأمان والإغاثة للأشقاء في فلسطين

قالت الدكتورة غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة «حياة كريمة»، إنَّ مصر استطاعت أن تكون بوابة الأمان والإغاثة لأشقاءنا في فلسطين، بفضل القيادة السياسية التي سعت لتخفيف المعاناة عن أهل غزة.

«البهنساوي»: مصر البوابة الرئيسية لإدخال المساعدات إلى غزة

وأضافت «البهنساوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ مصر البوابة الرئيسية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والقادمة من كل أنحاء العالم، وهناك دور كبير للمتطوعين من شباب مصر سواء متطوعي «حياة كريمة» أو «التحالف الوطني للعمل التنموي»، ولا ننسى اعتصامهم لأيام أمام المعبر لإدخال المساعدات، حتى تم افتتاحه.

رحلة شاقة امتدت على مدار 30 يوم منذ غلق المعبر

وتابعت رئيس المركز الإعلامي لـ«حياة كريمة»: «رحلة شاقة امتدت على مدار 30 يوم منذ غلق المعبر وعدم السماح بمرور المساعدات وصولاً إلى اليوم، لتكلل جهود القيادة السياسية والدولة المصرية بالنجاح ونشهد يومياً مرور أكثر من 50 شاحنة محملة بالمساعدات والمواد الغذائية ومياه الشرب والمستلزمات الطبية والأدوية إلى الجانب الفلسطيني».

واستطردت «البهنساوي»، «هناك بارقة أمل رغم صعوبة وفظاعة الوضع المؤلم بفلسطين والمشهد الذي يدمي القلوب، ففي كل محنة منحة، والجانب الإيجابي في محنة غزة هو ما نشهده من قدرة مصر أن تكون بوابة النجاة والدعم والإغاثة لأهالينا في فلسطين».