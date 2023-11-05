باحث سياسي: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف حذف قطاع غزة من فلسطين

قال يحيى قاعود، الباحث السياسي، إن تصريح وزير الثقافة الإسرائيلي إلياهو هو الأخطر لأنه يوضح استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي لحذف قطاع غزة بسكانه وأراضيه من الوطن الفلسطيني، وتحدث بشكل واضح لأنه مدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار قاعود خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك تصريحات مختلفة بالاستراتيجيات الإسرائيلية لإبادة قطاع غزة، وكان على رأسها تصريح وزير الثقافة الإسرائيلي إلياهو الذي تحدث اليوم بشكل واضح عن إبادة المجتمع الفلسطيني إذا ما تابعنا أيضًا صفحات العديد من الإسرائيليين مثل صفحة جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تتحدث بشكل واضح عن استراتيجية حذف كل ما هو حي يرزق على أرض قطاع غزة.

الدبلوماسية العسكرية الأمريكية

وتابع أن الدبلوماسية التي تقوم بها الولايات المتحدة هي الدبلوماسية العسكرية حيث تم تحديدها عن طريق استمرار إطلاق النار ضد الشعب الفلسطيني، في حين يطالب وزراء الخارجية العرب بهدنة إنسانية، ولذلك يجب على المنظمات العربية الدولية أن تفكر في قرارات تناسب استراتيجية الحرب التي يعلنها «بلينكين» عن استمرار إبادة الأراضي الفلسطينية.

إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة

وفي وقت سابق، قال وزير التراث الإسرائيلي اليميني المتطرف عميحاي إلياهو من حزب «عوتسما يهوديت»، إن أحد خيارات إسرائيل في الحرب بغزة هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع.

وردا على سؤال في مقابلة مع راديو كول بيراما، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة، قال: «هذا أحد الاحتمالات»، وعندما سئل عن مصير المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، قال: «للحرب أثمان»، وذلك حسبما ذكرت «تايمز أوف إسرائيل».