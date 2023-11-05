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خالد حنفي: «القاهرة الإخبارية» ولدت كبيرة.. والمصريون يفخرون بها

كتب:

شروق مراد
11:51 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
الكاتب الصحفي خالد حنفي رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون

الكاتب الصحفي خالد حنفي رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون

قال الكاتب الصحفي خالد حنفي رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، إن قناة القاهرة الإخبارية كيان كبير ترعاه مؤسسة كبيرة وهي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

«حنفي»: الجماعة الإرهابية كانت تملك وسائل إعلام كثيرة

وأضاف «حنفي»، في حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «في فترة الإخوان، كانت الجماعة الإرهابية تملك وسائل إعلام كثيرة، ورغم ذلك لم يصلوا إلى الناس لأنهم لم يكونوا صادقين فانصرفت الناس عنها وعن إعلامها».

«حنفي»: «القاهرة الإخبارية» كانت حلما للمهتمين بالإعلام

وتابع رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون: «القاهرة الإخبارية كانت حلما للمهتمين بالإعلاميين، حيث كان يريد المصريون قناة تعبر عن مصر وقضاياها، وولدت هذه القناة كبيرة في حدث عظيم، ويفخر بها كل المصريون».

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