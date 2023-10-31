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عضو الشيوخ: الدولة عكفت على تنمية سيناء بعد دحر الإرهاب

كتب:

حسن سمير
06:11 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
سالم العكش عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء

سالم العكش عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء

أشاد سالم العكش عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء بزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى شمال سيناء وزيارته لمعبر رفح وتفقد المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة: «رئيس الوزراء أكد أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات تنموية شاملة في كافة القطاعات، والقوات المسلحة والشرطة قاموا بدحر الإرهاب، والدولة المصرية عكفت على تحقيق التنمية».

الدولة تنفق المليارات لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء

أضاف عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «الدولة تنفق المليارات لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، ونوجه الشكر والتقدير للقيادة السياسية، مشايخ سيناء يقفون مع الدولة المصرية من أجل تحقق التنمية الشاملة في سيناء».

حماية سيناء

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء: «سيناء ليست وطنا بديلا لأهالي غزة ولن نسمح لأحد ونحن مرابطين في خنادق القوات المسلحة مع أبطال الجيش لحماية سيناء».

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بقلم حسن سمير