هل ينتقل أحمد فتوح إلى الأهلي بعد عرض الزمالك بيعه؟.. رهان سابق يقرب الصفقة

أحداث متلاحقة شهدتها أروقة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، بعد أزمة ثلاثية ضربت فريق الكرة قبل مواجهة زد، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي، بخروج الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري من معسكر الفريق دون إذن.

فتوح، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي خلال الأشهر الماضية، في ظل مطالبات جماهير القلعة الحمراء بالتعاقد معه، لخلافة علي معلول في مركز الظهير الأيسر، وجد نفسه بين عشية وضحاها في وجه نيران الانتقادات.

هل ينتقل أحمد فتوح إلى الأهلي بعد قرار الزمالك.. رهان سابق يقرب الصفقة

مخاوف عدم الالتزام راودت جماهير الأهلي بشأن فتوح، ما جعل قرار إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب بعرض الثلاثي للبيع ومن ضمنهم ظهير أيسر الفريق الأساسي في انتقالات يناير، يعيد اسم المارد الأحمر إلى الصورة.

ومع قلق جماهير الأهلي من صفقة فتوح، بعد خروجه عن النص، ما أدى لعرضه للبيع، كان لإدارة القلعة الحمراء رهانات سابقة، مرتبطة أيضا بلاعبين ارتدوا القميص الأبيض في وقتٍ سابق.

المفارقة أن نفس المخاوف كانت تراود جماهير الأهلي وإدارته قبل التعاقد مع الثنائي محمود كهربا، وإمام عاشور، في ظل ارتباط اسمهما بالأزمات قبل الانتقال للقلعة الحمراء.

هل يسير أحمد فتوح على نهج إمام عاشور وكهربا وينتقل إلى الأهلي؟

إدارة الأهلي التي قررت التعاقد مع ثنائي الزمالك السابق في أعوام مختلفة لتدعيم صفوف المارد الأحمر، كسبت الرهان، بعد انضباط كهربا على مدار 4 سنوات قضاها داخل جدران القلعة الحمراء، منذ التعاقد معه في 2019.

ورغم أنه لم يمر سوى 3 أشهر على تعاقد نادي القرن الأفريقي مع إمام عاشور، إلا أن التزام اللاعب حتى الآن مع الفريق، وتألقه بالقميص الأحمر، جعله أحد الرهانات الرابحة للنادي حتى الآن.

وخسر الزمالك بهدفين لهدف، أمام زد الوافد الجديد على مسابقة الدوري المصري، ما أدى لاتخاذ قرارات مصيرية داخل القلعة البيضاء على رأسها عرض الثلاثي للبيع وإقالة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.