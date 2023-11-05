الزمالك يعلن تجميد 3 لاعبين بينهم فتوح

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن إخطار الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بعدم المشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت صباح اليوم الأحد، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وأضاف مدير الكرة، خلال تصريحاته للموقع الرسمي بنادى الزمالك أنه تم اخطار اللاعبين بعدم المشاركة في المران انتظارا لقرار إدارة الزمالك خلال اجتماع المجلس المقرر له مساء اليوم بشأن الثلاثي.

تفاصيل تقرير مدير الكرة بالزمالك عن خروج فتوح وصبحي والزناري من معسكر مباراة زد

وسلم عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، لمجلس الإدارة، تقريرًا عن ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بعد خروجهم من معسكر الفريق ليلة مواجهة زد، دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني، وهو وما دفع أوسوريو لاستبعادهم من المباراة.

وطالب عبد الواحد السيد، مجلس الإدارة، بتوقيع أقصى عقوبة على الثلاثي، أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وتغريمهم ماليا والخصم من عقودهم، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه فعل ذلك، حسب ما جاء في التقرير.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل، باستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي.