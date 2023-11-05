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مصطفى عمار: مصر لم تتأخر لحظة عن دعم القضية الفلسطينية و«حياة كريمة» أثبتت ذلك

كتب:

شريف سليمان
11:27 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
الكاتب الصحفي مصطفى عمار

الكاتب الصحفي مصطفى عمار

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير «الوطن»، إنّ ما يدور في غزة من عدوان غاشم، وحرب عنيفة تشنها قوات الاحتلال ضد شعبنا الشقيق، لا يخفى على أحد، موضحا أن دعم مصر للقضية الفلسطينية واضح للجميع.

الشعب المصري لا يتأخر ثانية واحدة عن دعم القضية الفلسطينية 

أضاف «عمار» عبر برنامجه «ملعب الفن»، المذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «نرى عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قوافل الإغاثة والدعم التي تقدمها مصر، من خلال التحالف الوطني، ومؤسسة حياة كريمة التي رفعت رأسنا، وأثبتت أن الشعب المصري لا يتأخر ثانية واحدة عن دعم القضية الفلسطينية، حتى في عز أزمتنا».

«عمار»: القوافل المصرية لم تتوقف منذ 30 يوما

تابع الكاتب الصحفي: أن «القوافل المصرية لم تتوقف منذ 30 يوما، عن إمداد الشعب الفلسطيني بكل ما يحتاجونه من أدوية وماء وأغذية».

وأكد: «مصر عظيمة جدا، وهذا ليس فضلا منها، ولا نتفاخر للغرور، لكن هذا دورها الذي تدعم به القضية الفلسطينية».

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