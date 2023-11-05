أستاذ علوم سياسية: الموقف المصري من القضية الفلسطينية هو الأبرز دوليا

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن الموقف المصري، يعد من أبرز المواقف الدولية وأكثرها تأثيرًا على الأرض في القضية الفلسطينية والحرب على غزة، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني يرى هذا جليًا.

وأضاف كمال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إسرائيل هدفها الانتقام وتنفيذ إبادة جماعية، لافتًا إلى أن العمل العسكري الإسرائيلي تحول إلى عمل وحشي إجرامي.

الحل السلمي هو الأمثل للأزمة الفلسطينية

وشدد على أن إسرائيل تريد القضاء على حماس بهدف خيالي لها فقط، مؤكدا أن إسرائيل تقصف غزة منذ شهر، ماذا حققت إلا قتل الأطفال والنساء والشيوخ؟، ولم تقتل حركة حماس أو يُقْبَض على قياداتها.

كما أكد أن الدولة المصرية أكدت أهمية الحل السلمي للأزمة، لافتًا إلى أنها دعت لقمة إقليمية دولية للوصول إلى حلول لوقف الحرب وإطلاق النار، والآن الغرب يتحدثون عن حل الدولتين بعد أن كانوا يرفضون ذلك تماما.

القضية الفلسطينية باتت قضية أمريكية داخلية

ونوه بأن المقاومة الفلسطينية مستمرة طالما الاحتلال الإسرائيلي موجود، مشددًا على أن فلسطين باتت قضية داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك انقسام كبير الآن في الشارع الأمريكي، والشباب الأمريكي يؤيد بقوة القضية الفلسطينية من باب الإنسانية والعقاب الجماعي من دولة الاحتلال ضد غزة.