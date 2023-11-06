مصطفى عمار يستعرض مساعدات دول العالم لفلسطين: مصر في الصدارة بـ5208 أطنان

استعرض الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، المساعدات التي قدمتها دول العالم لدولة فلسطين على خلفية حرب الإبادة التي تتعرض لها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأضاف «عمار»، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «مصر قدمت مساعدات لغزة تقدر بـ5208 أطنان حتى 5 نوفمبر 2023، قطر قدمت 124 طنا، والأردن قدمت 22.6 طن، وتونس 12.5 طن وباسكتان 81 طنا، والكويت قدمت 23 طنا، العراق 11 طنا، الهند 38 طنا، الإمارات 22 طنا، والبحرين 79 طنا، والجزائر 44 طنا، والدنمارك قدمت 151 طنا، وأيرلندا 13 مليون يورو».

«عمار»: نستطيع أن نضحي بدمائنا من أجل الشعب الفلسطيني

وواصل الكاتب الصحفي مصطفى عمار حديثه عن المساعدات المقدمة لدولة فلسطين: «روسيا 55 طنا، بريطانيا قدمت 56 طنا، والنمسا 7 ملايين يورو، ألمانيا 123 ملايين يورو، وتركيا 203 أطنان، والبرزايل 3 أطنان».

وتابع الكاتب الصحفي، أن مصر تتربع بـ5208 أطنان، فهي لا تتاجر بالقضية: «لم نترك غزة للجوع أو العطش ونستطيع أن نضحي بدمائنا من أجل الشعب الفلسطيني، ودول أخرى لم تقدم سوى أرقام على أصابع اليد الواحدة، هذه هي مصر برئيسها وجيشها وتحالفها الوطني».