«حياة كريمة»: توصيل أكبر قدر من المساعدات إلى أهل فلسطين

طشفت مبادرة حياة كريمة أنه جرى توصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية التي يحتاجها أهل فلسطين، وذلك بفضل التبرعات التي تم تجميعها، مشيرة إلى أنه مازال هناك الكثير من المساعدات التي تنتظر الوصول إلى الأهالي في فلسطين.

إرسال المساعدات بفضل التبرعات

وأوضحت حياة كريمة في منشور عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك»، أنه تم إرسال المساعدات بفضل التبرعات التي جمعتها المؤسسة قائلة: «بفضل الله وبفضل تبرعاتكم قدرنا نوصل لأهلنا في فلسطين أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية اللي محتاجينها لكن المطلوب أكتر بكتير».

وتوجهت حياة كريمة بالشكر لمن ساهم لإيصال التبرعات لغزة، مضيفة: «معتمدين عليكم إننا نوصل مساعدات أكتر الفترة اللي جاية»، ونوهت أنه سوف يتم تقديم المزيد من الأغذية والأدوات الطبية خلال الفترة المقبلة.

وحثت حياة كريمة المواطنين على المشاركة والتبرع عبر رقم الحساب الموحد للمؤسسة في البنوك 45004500.

ورفعت حياة كريمة شعار كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين، شعار المرحلة المقبلة، في ظل الجهود التي تبذلها المؤسسة لإيصال المساعدات إلى أهالي فلسطين وغزة.