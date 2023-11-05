أستاذ أزهري: سفر التكوين يؤكد عدم أحقية اليهود في أرض فلسطين

قال الدكتور أحمد ربيع، العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ العدو الإسرائيلي يدعون أن لهم وعودا في أرض فلسطين، خاصة في سفر التكوين، وفي سفر التسمية وسفر يشوع، لافتا إلى أن هذه الوعود لأنبياء الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب.

«ربيع»: نبي الله إبراهيم جد للعرب واليهود

وأضاف «ربيع»، خلال برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ محاولة اليهود الزعم بأن نبي الله إبراهيم جدهم الأكبر، مغالطة كبيرة، لافتاً إلى أنَّ «نبي الله جد للعرب واليهود، ولم يملك الأرض فى سفر التكوين وهذا كتابهم، وهو لم يجد قبرًا لدفن زوجته، ودفع ثمنه».

سيدنا إبراهيم لم يعد اليهود بأرض فلسطين

وتابع العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، مستنكراً: «نبي الله إبراهيم، لم يملك قبرا يدفن فيه زوجته فكيف يملك أرض فلسطين، وكيف وعد بالأرض التي لا يملكها لليهود».