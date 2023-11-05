مصطفى عمار: فلسطين قضية مصر.. ولن نفرط في ذرة تراب من أرضنا

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، إنّ القضية الفلسطينية قضية مصر، مشددًا على أن الدولة المصرية تقف بمفردها من أجل حلها، إذ أصبح لديها ذراع إعلامي تنقل عنه كبريات وسائل الإعلام العالمية.

لا توجد قناة إعلامية كبرى في المنطقة لم تقم على أكتاف المصريين

وأضاف عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «بالنسبة للإعلام، لا توجد قناة إعلامية كبرى في المنطقة لم تقم على أكتاف المصريين، واليوم، أصبح للدولة المصرية ذراع إعلامي قوي يعبّر عنها وعن المواطنين في الأحداث الأخيرة بفلسطين وهي قناة القاهرة الإخبارية».

مصر ترفض التهجير

وتابع الكاتب الصحفي، أن الدولة المصرية رزقها الله برئيس يخشى اللهَ في شعبه، ولن تتخلى عن ذرة تراب من سيناء، كما أنها ترفض المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من غزة.