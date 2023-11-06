«زراعة الإسكندرية» تنظم دورة تدريبية حول الممارسات الجيدة لتداول وتعبئة الموالح

أكد الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، انطلاق فعاليات دورة تدريبية بعنوان «الممارسات الجيدة لتداول وتعبئة الموالح»، في المحطة الإقليمية لغرب الدلتا والساحل الشمالي بمركز بحوث البساتين بالصبحية، وذلك برئاسة الدكتور أحمد صالح أبو شنب، مدير المحطة الإقليمية لغرب الدلتا والساحل الشمالي، والدكتور سامر عبد الواحد، مدير محطة البساتين، وتستمر حتى الخميس المقبل، وبحضور مهندسي مديرية الزراعة وطلبة كلية الزراعة وبعض الخريجين.

التوعية بالممارسات الجيدة للموالح

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في إطار التعاون بين مديرية الزراعة بالإسكندرية والإدارة المركزية للبساتين ومعهد بحوث البساتين، وتوجيهات المهندسة تريزة سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، والمهندسة صافيناز محمد الفضالي، مدير إدارة البساتين، انطلقت الدورة التدريبية للتوعية بالممارسات الجيدة لتداول وتعبئة الموالح، وتعريف الحاضرين كيفية التعبئة الصحيحة والتداول بطريقة تحافظ على الموالح من التلف.

أهداف الدورة التدريبية

وقدمت الدورة التدريبية الدكتورة رجاء موسى الصعيدي، رئيس قسم البحوث، وتناولت عدة محاور وهي:

- أهداف مجالات ومعاملات ما بعد الحصاد.

- مفهوم الجودة والعوامل التي تحددها.

- الفاقد والهدر في محاصيل الفاكهة.

- سلسلة تداول ثمار الفاكهة.

- تخزين وشحن ثمار الفاكهة.

- طرق حفظ ثمار الفاكهة للمستهلك.