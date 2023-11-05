«تحالف الأحزاب»: مبادرة إنسان لإنسان توعي الأجيال الجديدة بمكانة القدس

أشاد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالدعم المبذول من قبل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدعم الأشقاء في فلسطين، بعد أن تعرضوا لجرائم حرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، مما أسفر عن وقوع أعداد كبيرة من الشهداء في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

تحالف الأحزاب المصرية

وقال تيسير مطر خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لعب دورا هاما للغاية في تقديم الدعم اللوجيستي لأهالي غزة، وظهر ذلك من خلال قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تم إرسالها للقطاع، والتي تؤكد أهمية القضية الفلسطينية لدى المبادرة، ومدى حرصهم على دعم الأشقاء في قطاع غزة.

مبادرة إنسان لإنسان

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: "كما تم إطلاق مبادرة إنسان لإنسان، التي قدمت نوذجا فريدا لتبني الأجيال القادمة للقضية الفلسطينية، وتوعيتهم بمكانة القدس لدى العالم العربي، كونها مبادرة تعتمد في الأساس على الطلبة والطالبات من المدارس والجامعات، الذين يعدون في مراحل عمرية مناسبة لترسيخ مفاهيم الهوية العربية والقومية بنفوسهم".