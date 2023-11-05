ملتقى المرأة بالأزهر: القدس مدينة عربية لها مكانة عظيمة في نفوس المسلمين

عقد الجامع الأزهر الشريف، اليوم، أولى ندوات الموسم الثامن ضمن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة، وتناولت الندوة موضوع القدس، إذ أكّدت المشاركات أنَّ القدس مدينة عربية لها مكانة عظيمة في نفوس المسلمين.

الوجود العبراني في مدينة القدس بعد أكثر من 2000 عام من وجودها

قالت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، إن القدس مدينة عربية، كان أول من سكنها بطن من بطون العرب الأوائل منذ فجر التاريخ، وكان الوجود العبراني في مدينة القدس بعد أكثر من ألفي عام من وجودها.

بيت المقدس هو مسرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

وأوضحت أن بيت المقدس هو مسرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمكان الذي عرج منه إلى الذات العلية عند سدرة المنتهى، وفي ليلة الإسراء، تلك الليلة المباركة اجتمع الأنبياء عليهم السلام لأول مرة بقيادة سيدنا محمد ﷺ ليلة، ووضِع حجر الأساس في الوجود الإسلامي المحمدي في المنطقة.

من جهتها، ذكرت الدكتورة أم هاشم حسن عبده، أستاذ مساعد بقسم الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، أنَّ مدينة القدس لها مكانة عظيمة في نفوس العرب والمسلمين، ففيها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين وفيها مسرى رسول الله ﷺ وهي مهبط الأنبياء والرسل.

وأكّدت الدكتورة حياة حسين العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف، أنَّ الدولة المصرية والأزهر الشريف حرصا على غرس حب الوطن في نفوس أبنائهم، مناشدة الآباء أنَّ يحرصوا على ترسيخ حب الوطن في أبنائهم.