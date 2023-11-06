18 مسؤولا بالأمم المتحدة يدعون لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

دعي 18 مسؤولا في وكالات الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ضرورة توفير مزيد من المساعدات الإنسانية

وأصدر مسؤولو الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة بيانًا مشتركًا نادرًا أعربوا فيه عن غضبهم من عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، كما طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار، وبضرورة توفير مزيد من المساعدات الإنسانية، مثل الغداء والمياه والأدوية والوقود السكان في غزة الذين يعيشون تحت الحصار.

وأعلن مسؤولو 18 منظمة تابعة للأمم المتحدة في بيانهم، أن الشعب في غزة يعاني من حصار وهجمات مستمرة، ويتعرض للحرمان من الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى تعرض السكان للقصف في منازلهم، وفي الملاجئ، والمستشفيات، وأماكن العبادة.

المسؤولون يرفضون الوضع الحالي

وشدد المسؤولون على أن هذا الوضع غير مقبول، وطالبوا الفصائل الفلسطينية بضرورة الإفراج عن الرهائن.

ومن ناحية أخرى، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، استشهاد وإصابة العشرات بقصف جوي إسرائيلي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة،