نقابة المعلمين الأمريكية تطالب بقطع المساعدات المالية عن إسرائيل وإرسالها لغزة

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية عن رفضهم لما يحدث في قطاع غزة، مطالبين بوقف إطلاق النار في القطاع، وقطع المساعدات المالية الأمريكية عن إسرائيل، مطالبين بـ«إنهاء قتل المدنيين الأبرياء، والمعاناة، والصدمات النفسية للشعب الفلسطيني وأهل غزة، ووقف العنف الاستعماري الاستيطاني المتصاعد بشكل حاد في الضفة الغربية المحتلة».

النقابة تطالب بوقف إطلاق النار

ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية، بيانًا طالب فيه أعضاء الاتحاد على التصويت بنعم على قرار وقف إطلاق النار، المقرر طرحه في اجتماعهم المقبل المقرر منتصف نوفمبر الجاري، وهو توصية لجمعية نقابة المعلمين في سان فرانسيسكو للمصادقة على قرار يطالب بوقف إطلاق النار في القطاع.

النقابة تطالب بإرسال مساعدات لفلسطين

ويجتمع مجلس المندوبين، الذي يعد هيئة كبيرة لصنع السياسات، في 15 من الشهر الجاري للتصويت على القرار الداعي لوقف إطلاق النار في غزة، والتوقف عن إرسال المساعدات الأمريكية لإسرائيل وتوجيه مبالغ التبرعات نحو التعليم العام والخدمات الاجتماعية في الولايات المتحدة، كما طالبوا بتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين.