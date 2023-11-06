برلماني: تصريح ضرب غزة بـ«النووي» يؤكد فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أنّ تصريحات أحد الوزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن أحد خيارات إسرائيل في حربها هو استخدام قنبلة نووية لتدمير قطاع غزة، عنترية موتورة تؤكد فشلهم في تحقيق أهدافهم العسكرية في غزة حتى الآن، لذا يلجأون إلى الإرهاب علنًا أمام العالم في ظل صمت رهيب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

ما يحدث للفلسطنيين جرائم حرب

وقال أبوهميلة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ ما يحدث من إرهاب إسرائيلي على قطاع غزة برا وبحرا وجوا جرائم حرب يرتكبها مجرمون لا يقدرون وحشية ما يفعلونه من جرائم ضد الإنسانية بل إنّها لا تدرك أنّها إذا وسّعت نطاق حربها فقد تدخل العالم في حرب عالمية تكون إسرائيل هي السبب الأول في حدوثها.

وأكد أنّنا لم نجد أي استنكار أو إدانة من المجتمع الدولي والحكومات الأوروبية وأمريكا على تصريحات الوزير الإسرائيلي الموتور، موضحًا أنّ تصريحاته تؤكد أنّه ليس لدى إسرائيل مانع إذا تطلب الأمر أن تستخدم ترسانتها النووية ضد أي دولة في المنطقة.

إسرائيل تخالف مواثيق انتشار النووي

وأوضح أنّنا قد طالبنا المجتمع الدولي في أكثر من محفل بضرورة منع إسرائيل من امتلاك السلاح النووي، ومعاقبتها بالقانون الدولي؛ لأنّها تخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تحد من الانتشار النووي العسكري.