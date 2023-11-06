مقتل إسرائيلي واستشهاد 5 فلسطينيين واستمرار القصف.. ماذا يحدث في غزة؟

شهد قطاع غزة خلال الساعات الماضية من الليلة أحداثا ساخنة، إذ تواصل القصف العنيف على مناطق متفرقة من القطاع، والذي يشهد حصارًا خانقًا من جميع الاتجاهات، فيما أعلنت السلطات الفلسطينية في غزة عن انقطاع الاتصالات والإنترنت مجددا.

في البداية، أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد مقتل أحد مواطنيه في الشمال إثر قصف قادم من جنوب لبنان، وذلك بعد وقت قليل من تعرض لبنان لقصف إسرائيلي تسبب في استشهاد 4 لبنانيين من أقارب صحفي لبناني.

ومن ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع عدد قتلاه من جنود وضباط إلى 347 قتيلا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

هجمات مكثفة على قطاع غزة

وأعلنت قناة القاهرة الإخبارية، عن أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات مكثفة على محيط مستشفى الشفاء في قطاع غزة، كما كثف غاراته على منطقتي رفح والزوايدة في غزة، كما قصف المنطقة الوسطى من قطاع غزة، فيما شن هجمات متفرقة على حي النصر.

وكشف مراسل قناة القاهرة الإخبارية عن استشهاد 5 فلسطينيين نتيجة القصف العنيف الذي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية في قطاع غزة.

مساعدات أردنية بإنزال جوي

وفي السياق، كشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظرًا لتأخر وصول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

تأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.

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